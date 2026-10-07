SSB, ASELSAN ile 195 milyon dolarlık radar sistemleri tedarik sözleşmesi imzaladı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 195 milyon dolar tutarında tedarik sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalandı" denildi.

Haber: ANKARA,