SSB, ASELSAN ile 195 milyon dolarlık radar sistemleri tedarik sözleşmesi imzaladı

SSB, ASELSAN ile 195 milyon dolarlık radar sistemleri tedarik sözleşmesi imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile radar sistemleri tedarikine yönelik 195 milyon ABD doları değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirketin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmenin radar sistemlerinin tedarikine ilişkin olduğu belirtildi.
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 195 milyon dolar tutarında tedarik sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalandı" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?