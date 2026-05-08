SSB, SAHA 2026'da Önemli Sözleşmeler İmzaladı

08.05.2026 15:14
Cumhurbaşkanlığı SSB, yerli firmalarla yüksek teknoloji projeleri için sözleşmeler imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ve ASELSAN Konya ile çeşitli projelere yönelik sözleşmeler imzaladı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da Türk savunma sanayisinde çeşitli sözleşmeler imzalanıyor. Bu kapsamda SSB, birçok yerli şirketle sözleşme yaptı.

SSB ile ASELSAN arasında Yüksek Güçlü Lazer (GİZEM) Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. Törene SSB Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Üst Yöneticisi Ahmet Akyol katıldı.

Bir diğer imza ise SSB ile MKE arasında Termobarik Bomba Tedarik Projesi (MK-82-T, MK-83-T, MK-84-T) ve Yüksek Hızlı 35 mm Top (YHT-35) Projesi için atıldı. İmza töreninde Haluk Görgün ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş yer aldı.

SSB ayrıca ASELSAN Konya ile Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi sözleşmesini imzaladı. Törene Haluk Görgün ile ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı.

"Yüksek teknoloji içeren çok disiplinli projeleri imza altına almış olduk"

Görgün, konuşmasında SAHA 2026'nın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bugün dördüncü gün. Her yönüyle planlandığı gibi yüksek enerjiyle bütün süreçler başarıyla gerçekleşiyor. Fuarın önemli ayaklarından bir tanesi de imza törenleri. Hem ihracat sözleşmelerimizi, şirketlerin birbirleriyle olan ikili anlaşmalarını hem de çeşitli tedarik projelerinde imza törenlerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

SAHA'da tanıtımlar, paneller ve sunumların yapıldığını, fuarın her yönüyle dolu dolu geçtiğini anlatan Görgün, etkinliğe ilginin çok büyük olduğunu söyledi.

Profesyonel katılım oranının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Görgün, dün itibarıyla yaklaşık 80 bin ziyaretçinin SAHA 2026'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Görgün, proje imzalarına ilişkin, "Kara, hava ve deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan, onların vuruş gücünü artıracak ve ihracat potansiyeli de çok yüksek olan yüksek teknoloji içeren çok disiplinli projeleri imza altına almış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenleri, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

