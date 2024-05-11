St. Petersburg\'da Yolcu Otobüsü Nehre Düştü: 7 Ölü

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ÇEKİM TARİHİ: 10 Mayıs 2024

KONUM: St. Petersburg, Rusya

Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler (Kaynak: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın izniyle)

Rusya Soruşturma Komitesi basın ofisinden Cuma gecesi yapılan açıklamada, St. Petersburg'da bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ölenlerin sayısının yediye yükseldiği belirtildi.

Olay Cuma günü yerel saatle 13.00 sularında St. Petersburg şehir merkezinde meydana geldi. Sürücü dönüş yaparken aracın kontrolünü kaybetti ve saniyeler içinde bir köprüden düşerek suya battı. Kaza sırasında otobüsün içinde yaklaşık 20 kişi bulunduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce kazada üç kişinin öldüğünü, dört kişinin durumunun kritik olduğunu, iki kişinin ise durumunun ciddi olduğunu bildirmişti.

44 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve sorgulandı. Yerel basında çıkan haberlere göre sürücü kazanın frenlerin tutmamasından kaynaklandığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg'den bildiriyor. (XHTV)