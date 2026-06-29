Stade'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü - Son Dakika
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Stade'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü

29.06.2026 20:32
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Almanya'nın Stade kentinde gençlik merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Drake Caddesi'nde bulunan bir gençlik yardım merkezinde silahlı saldırının meydana geldiği, şüphelinin gözaltına alındığı, iki kişi hakkında da işlemlerin devam ettiği, bu kişilerin olaya ilişkin bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.

5 kişinin olay yerinde öldüğü ifade edilen açıklamada 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

???????Alman basınında yer alan haberde, olayın "aile trajedisi" olduğu ileri sürüldü.

Haberde olayın "anne-çocuk" gruplarının kaldığı gençlik yardım merkezinde meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Gençlik, Almanya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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