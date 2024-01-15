 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Standard&Poor's: Küresel sukuk ihracı 2024'te 160-170 milyar dolar seviyesine ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Standard&Poor's: Küresel sukuk ihracı 2024'te 160-170 milyar dolar seviyesine ulaşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), küresel sukuk ihracının bu yıl 160 milyar dolar ila 170 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini bildirdi. S&P'nin yayımladığı rapora göre, İslami finans ülkelerindeki artan finansman ihtiyaçları ve küresel likidite koşullarının gevşemesi sukuk ihracının artmasına neden olacak. Ancak dijitalleşme ve standartlaştırılmış bir yorumun gerekliliği, sukuk ihracının orta vadede azalmasına yol açabilir.

Standard&Poor\'s: Küresel sukuk ihracı 2024\'te 160-170 milyar dolar seviyesine ulaşacak
15.01.2024 - 20:37,  Güncelleme: 20:39
Abone Ol

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), küresel sukuk ihracının bu yıl 160 milyar dolar ila 170 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini bildirdi.

S&P, "Sukuk Görünümü 2024: İhtiyatlı Bir Şekilde İyimser" başlıklı rapor yayımladı.

Derecelendirme kuruluşunun söz konusu rapora ilişkin açıklamasında, bazı temel İslami finans ülkelerindeki artan finansman ihtiyaçları ve küresel likidite koşullarının gevşemesi sayesinde küresel sukuk ihracının, 2024'te 160 milyar dolar ila 170 milyar seviyesine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Küresel sukuk ihracının 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 6,1 düşüşle 168,4 milyar dolara gerilediği bildirilen açıklamada, ihraç hacmindeki düşüşün temel olarak Suudi Arabistan'ın bankacılık sistemindeki sıkılaşan likidite koşullarından ve Endonezya'nın düşük mali açığından kaynaklandığı, ancak düşüşün döviz cinsinden sukuk ihracındaki artışla bir miktar telafi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, dijitalleşmenin, sukuk ihracını kolaylaştırarak bazı fırsatların önünü açabileceği ancak bunun, yasal belgelerin uyumlaştırılmasını ve İslam hukukunun standartlaştırılmış bir yorumunu gerektireceği belirtilerek, İslami finans kurumlarının ilgili standardı benimsemesinin, sukuk araçlarının niteliğini ve risk özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilmesi nedeniyle orta vadede ihraç hacimlerini azaltabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Standard&Poor's: Küresel sukuk ihracı 2024'te 160-170 milyar dolar seviyesine ulaşacak - Son Dakika


21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

Son Dakika
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 21:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Standard&Poor's: Küresel sukuk ihracı 2024'te 160-170 milyar dolar seviyesine ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement