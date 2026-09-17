Stanford'da fare beyninin yarısı insan hücresinden oluşan model geliştirildi - Son Dakika
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Stanford'da fare beyninin yarısı insan hücresinden oluşan model geliştirildi

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ABD'de Stanford Üniversitesi araştırmacıları, insan beyin organoidlerini genetik olarak değiştirilmiş farelerin beyinlerine naklederek beyninin hacim olarak yaklaşık yarısı insan dokusundan oluşan fareler geliştirdi.

ABD'de bilim insanları, insan beyin hücrelerinin fare beynine nakledilmesiyle beyninin yaklaşık yarısı insan dokusundan oluşan fareler geliştirdi.

Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, insan beyin dokusunun canlı bir organizmada nasıl geliştiğini ve hastalıklardan nasıl etkilendiğini incelemek amacıyla insan beyin organoidlerini genetik olarak değiştirilmiş farelerin beyinlerine nakletti.

Araştırmaya göre, bilim insanları, farelerin beyinlerindeki serebral korteks ve hipokampusun gelişimini genetik müdahaleyle büyük ölçüde sınırlandırarak insan beyin dokusunun büyüyebileceği alan oluşturdu.

Daha sonra laboratuvarda, bağışlanan deri hücrelerinin yeniden programlanmasıyla elde edilen insan beyin organoidlerinden hücreler yeni doğan farelerin beyinlerine nakledildi.

Her enjeksiyonda yaklaşık 100 bin insan beyin hücresi kullanılırken, nakiller sonucunda fare beyninde yaklaşık 4 milyon insan beyin hücresinin geliştiği ve bu hücrelerin beynin hacim olarak yaklaşık yarısını oluşturduğu belirtildi.

Nakilden yaklaşık 3 ay sonra insan beyin dokusunun farelerin kan dolaşımına bağlandığı ve fare beyninde kendisi için oluşturulan alanın büyük bölümünü doldurduğu tespit edildi. Bazı insan nöronlarının farelerin beyin hücreleri ve omurilikleriyle bağlantı kurduğu görüldü.

Araştırmacılar, oluşturdukları fare modelinin şizofreni, epilepsi, serebral palsi, zihinsel engellilik ve nadir demans türleri gibi hastalıkların araştırılmasında kullanılabileceğini belirtti.

Guardian gazetesinin haberine göre, çalışmayı yöneten Stanford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Sergiu Pa?ca, yaptığı açıklamada, insan beyninin karmaşık yapısı ve canlı insan beynine erişimin mümkün olmaması nedeniyle nöroloji ve psikiyatride hastalıkların araştırılması ve yeni tedavilerin geliştirilmesinin zor olduğunu belirtti.

Pa?ca, çalışmanın insan beyninin gelişimi ve işlevinin bazı yönlerini araştırmacılar için erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Araştırma etik tartışmaları da beraberinde getirdi

Öte yandan insan beyin organoidlerinin hayvanlara nakledilmesi, hayvan refahı ve bu dokuların bilinç veya acı hissedip hissedemeyeceğine ilişkin etik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulundan hukuk profesörü Emily Jackson, hayvan refahının önemli bir konu olduğunu belirterek, nakledilen dokunun hayvanlar üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cambridge'deki MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarından Madeline Lancaster ise yöntemin özellikle hastalıkların ve tedavilerin canlı bir organizma üzerinde incelenmesini gerektiren araştırmalarda kullanılabileceğini ancak insan beyninin doğal gelişimini anlamada modelin sınırlı kalabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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