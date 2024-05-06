Star Wars: A New Hope, Zorlu PSM'de Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Star Wars: A New Hope, Zorlu PSM'de Sanatseverlerle Buluştu

Star Wars: A New Hope, Zorlu PSM\'de Sanatseverlerle Buluştu

Piu Entertainment tarafından düzenlenen 'Star Wars: A New Hope in Concert' etkinliği, Dünya Star Wars Günü'nde Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. İstanbul Film Orkestrası'nın eşlik ettiği gösterimde, Star Wars evreninin ilk filmi 'Yeni Bir Umut' büyük ekranda izleyicilerle buluştu. Organizasyonda ayrıca özel stantlar ve sürprizler de yer aldı.

06.05.2024 13:21
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"Star Wars: A New Hope" filmi, Dünya Star Wars Günü'nde Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Piu Entertainment tarafından düzenlenen "Star Wars: A New Hope in Concert" etkinliğini iki ayrı gösterimde 4 bin kişi izledi.

Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen, "En İyi Orijinal Müzik Dalı"nda Oscar Ödülü kazanan usta besteci John Williams yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası, özel efektler ve müziklerle büyük ekranda gösterilen ve Star Wars evreninin ilk filmi "Yeni Bir Umut"a (A New Hope) eşlik etti.

Unutulmaz hikayesi, dünya sinema ve popüler kültür tarihine geçen karakterleriyle 45 yıl önceki ilk gösteriminden bu yana dünyanın her tarafında büyük bir hayran kitlesi oluşturan filmin canlı orkestra eşliğindeki gösterimi izleyenlere farklı bir deneyim yaşattı.

Organizasyonda ayrıca performansların yanı sıra etkinlik alanında özel stantlar ve sürprizler de konukları karşıladı. Disney+ standında Star Wars evrenine ait koleksiyon parçaları sergilendi. Katılımcılar gerçek boyutlu Stormtrooper'lar ile fotoğraflar çekilme imkanına sahip oldu.

Kaynak: AA

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