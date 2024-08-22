Starbucks'ın yeni CEO'su özel uçak kullanacak

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İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'a başkan ve Üst Yönetici (CEO) olarak atanan Brian Niccol, evinden genel merkeze şirket uçağıyla gidip geleceğinin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

The Guardian'ın haberine göre, Starbucks'ın iş teklifi mektubunda, California'da yaşayan Niccol'un evinden çalışmaya devam edebileceği ancak görevde kaldığı süre boyunca gerekli olduğu ölçüde Washington eyaletindeki genel merkeze de gelmek zorunda olduğu ifade edildi.

Mektupta, Niccol'un ikamet ettiği şehirden yaklaşık 1600 kilometre ötedeki genel merkeze yapacağı seyahatler için şirketin uçağını kullanma hakkına sahip olacağı belirtildi.

Niccol'un 1600 kilometre için özel uçak kullanacağının ortaya çıkmasının ardından Starbucks ve yeni CEO'su çevrecilerce eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla Starbucks'ın plastik yerine kağıt pipet kullanmaya başlamasına işaret ederek, Niccol'un özel uçak kullanmasını "ikiyüzlülük" olarak niteledi.

İklim değişikliğine dikkat eden bir şirketin bu kararı almaması gerektiğini belirten kullanıcılar, Starbucks'ın "çevreye duyarlı olduğu iddialarına kanmayın" şeklinde yorum yaptı.

CNBC'ye konuşan bir Starbucks sözcüsü, Niccol'un şirketin hibrit çalışma politikaları doğrultusunda haftada en az üç gün Starbucks'ın Washington'daki Seattle ofisinden çalışmasının beklendiğini söylemişti.

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrılmış, yerine Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un atandığı açıklanmıştı.

Niccol, 9 Eylül'de yeni görevine başlayacak.