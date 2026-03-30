Starmer: Bu Savaş Bizim Değil

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'daki savaşa katılmayacaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, "ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyeceklerini" bildirdi.

Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz." yanıtını verdi.

İngiltere'nin bu süreçte mevcut tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Starmer, ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için "savunma amaçlı önlemler" aldığını söyledi.

"Yarın Acil Durum Kabine Toplantısı yapacağım"

Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve bu boğazı açmak için neler yapabileceğimiz konusunda pek çok tartışma var. Zira bu, enerji fiyatlarını düşürmenin en etkili yolu. Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından, her şeyin düzgün şekilde izlendiğinden ve denetlendiğinden emin olacağız."

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, İngiltere, Orta Doğu, Kabine, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:58:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.