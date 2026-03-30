Starmer: Bu Savaş Bizim Değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, "ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyeceklerini" bildirdi.

Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz." yanıtını verdi.

İngiltere'nin bu süreçte mevcut tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Starmer, ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için "savunma amaçlı önlemler" aldığını söyledi.

"Yarın Acil Durum Kabine Toplantısı yapacağım"

Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve bu boğazı açmak için neler yapabileceğimiz konusunda pek çok tartışma var. Zira bu, enerji fiyatlarını düşürmenin en etkili yolu. Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından, her şeyin düzgün şekilde izlendiğinden ve denetlendiğinden emin olacağız."