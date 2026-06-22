Starmer, İşçi Partisi Liderliğinden İstifa Etti - Son Dakika
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Starmer, İşçi Partisi Liderliğinden İstifa Etti

22.06.2026 12:34
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin liderliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde yaptığı açıklamada, başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici günü olduğunu söyledi.

Ülkede milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde değiştirme şansı elde ettiğini belirten Starmer, "Bu yolculuk kolay değildi. 6 yıl önce siyasi, finansal ve ahlaki olarak çökmüş bir İşçi Partisi devraldım. Bana defalarca partimin bittiği, tarihe karıştığı, seçimlerde tek başına iktidarı olmak bir yana, çoğunluğu dahi elde edemeyeceğimiz söylendi." dedi.

Partiyi değiştirerek bunları söyleyenleri yanılttıklarını ifade eden Starmer, "Partideki antisemitizmi bitirdik, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlikte güveni inşa ettik." diye konuştu.

Starmer, İngiltere'yi daha adil bir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, son 2 yıldaki icraatlarının detaylarını paylaştı.

Özellikle Avrupa ile ilişkiler ve Ukrayna'ya verilen desteğe değinen Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an soru, İşçi Partisini iktidara taşıyacak ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme yolunda hayati önem taşıyan çalışmalara başlayacak en uygun kişinin kim olduğu değil. Bu sorular zaten yanıtlandı. Partimin sorduğu soru, benim bir sonraki genel seçimlere partiyi götürmek için en uygun kişi olup olmadığıdır. Parlamento grubumuzun bu soruya verdiği cevabı duydum ve bunu memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar, çok sevdiğim ülkemi öncelemektedir. Bu nedenle İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Kararımı bu sabah Majesteleri Kral'a da bildirdim."

Starmer, partisinin Ulusal Yürütme Komitesinden adaylıkların 9 Temmuz'dan başlayarak Parlamentonun yaz tatili bitene kadar alınacağı bir takvim belirlemesini isteyeceğini aktararak, ?"Parlamento eylülde tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak. Yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kendisinden sonra seçilecek kişiye koşulsuz destek vereceğini vurgulayan Starmer, eşi ve ailesine teşekkür ederken göz yaşlarını tutamadı.

Starmer'ın konuşması boyunca Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişindeki eylemcilerin çaldığı Avrupa Birliği (AB) marşı duyuldu.

Manchester Belediye Başkanı olarak 2017'den beri adından söz ettiren Andy Burnham (Andrew Murry Burnham), Starmer'ın istifasının ardından İşçi Partisi liderliğine ve başbakanlığa en yakın isim olarak öne çıkıyor.

Çok sayıda İşçi Partili ve hükümet mensubu bakan da mayıstaki yerel seçimlerde alınan başarısızlık, Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington'a büyükelçi olarak atanması ve yaşam pahalılığı sorunun çözülememesi nedeniyle istifası talep edilen Starmer'ın ardından koltuğa Burnham'ın oturmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer, İşçi Partisi Liderliğinden İstifa Etti - Son Dakika

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