Starmer Orta Doğu'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Starmer Orta Doğu'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

08.04.2026 11:09
İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'da ateşkesi desteklemek için liderlerle görüşecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Orta Doğu'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Starmer, Orta Doğu ziyaretinde, Körfez ülkelerindeki liderlerle görüşecek ve ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin korunmasına yönelik diplomatik çabaları ele alacak.

Starmer, bölgedeki temasları kapsamında ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı hale getirilmesi için yürütülen girişimleri değerlendirecek.

Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) personelini de ziyaret edecek Starmer'in, müttefik hava sahasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde incelemesi ve askerlere hitap etmesi bekleniyor.

Starmer'ın ziyaretini cuma günü tamamlayarak İngiltere'ye dönmesi öngörülüyor.

"Bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacak"

Starmer, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaşımda bulundu.

Ateşkesin "bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacağını" belirten Starmer, "Ortaklarımızla birlikte bu ateşkesi desteklemek ve sürdürmek, onu kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

İrlanda da ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris de ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı da içeren geçici ateşkes, çatışmanın sürdürülebilir ve kalıcı şekilde sona erdirilmesi için tam anlamıyla değerlendirilmesi gereken fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerin, ekonomik açıdan bakıldığında da olumlu olduğuna işaret eden Harris, "Son saatlerde petrol fiyatları açısından olumlu tepki gördük ancak henüz çok erken aşamadayız ve durum son derece dalgalı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Harris, bölgedeki durumu yakından izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Starmer Orta Doğu'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
