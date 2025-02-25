Starmer, Ukrayna Zirvesi Düzenleyecek - Son Dakika
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Starmer, Ukrayna Zirvesi Düzenleyecek

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ziyareti sonrası müttefiklerle Ukrayna konusunu görüşecek.

25.02.2025 22:16
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Şubat'ta ABD'ye yapacağı resmi ziyaretin ardından müttefiklerle Ukrayna konusunu görüşmek üzere bu hafta sonu bir zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Starmer, Başbakanlık Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını bitirme girişimleri ve İngiltere'nin savunma harcamasını artırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz Başbakan, konuşmasında Berlin Duvarı'nın yıkılışı anımsatarak, "Eğer o zaman bana Rus tanklarının yeniden Avrupa şehirlerine girdiğini göreceğimizi söyleseydiniz, size inanmazdım ancak her şeyin değiştiği bir dünyadayız." ifadesini kullandı.

Starmer, bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkarma kararı aldığına değinerek, son birkaç haftanın bu kararını hızlandırdığını söyledi.

Başbakan olduğundan bu yana İngiltere dahil Avrupa ülkelerinin kendi kolektif savunma ve güvenliği için daha fazlasını yapması gerektiğini savunduğunu söyleyen Starmer, "Evet, Başkan Trump'ın daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşündüğü doğru ve ben de ona katılıyorum. Benim bu konudaki düşüncelerimle örtüşüyor." dedi.

Starmer, bunun kabiliyet, koordinasyon ve harcamaların yanı sıra Ukrayna'daki savaştan ders çıkarılması için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Başbakan Starmer, "Artık ulusal güvenlik yaklaşımımızı değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum, böylece değişken dünyamızın zorluklarıyla başa çıkmaya hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) yönelik siber saldırılardan Salisbury kimyasal saldırısına kadar Rusya'nın İngiltere'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirten Starmer, bu tehditleri göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Starmer, "Ukrayna (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den gerektiği gibi korunmadığı sürece Avrupa daha istikrarsız hale gelecek ve bu da bize daha fazla zarar verecektir. Ayrıca, tarihimizdeki en büyük ders, Putin gibi tiranların yalnızca güce karşılık verdiğidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Starmer, 27 Şubat'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin ardından bu hafta sonu İngiltere'de Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya benzer bir zirveye ev sahipliği yapacağını doğruladı.

Starmer, "Bu öğleden sonra (ABD'den) Fransa'ya dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştum ve karşı karşıya olduğumuz durum ışığında, müttefikler olarak birlikte nasıl ilerleyeceğimizi tartışmaya devam etmemiz için hafta sonu bir dizi ülkeye ev sahipliği yapacağım." dedi.

İngiltere, savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkaracak

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.

Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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