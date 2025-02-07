Starmer ve Schoof'tan Ortak Görüşme - Son Dakika
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Starmer ve Schoof'tan Ortak Görüşme

İngiltere ve Hollanda liderleri, Ukrayna'ya destek ve enerji konularında işbirliğini ele aldı.

07.02.2025 01:16
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, Ukrayna'ya destek, teknoloji, inovasyon ve enerji konularını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer'ın, başkentte mevkidaşı Schoof'u ağırladığı görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve küresel zorluklara karşı ortak yaklaşım değerlendirildi.

Liderler, insan kaçakçılığı çeteleri gibi organize suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin başarılarını ele aldı. Başbakan Starmer, bu suçlulara yönelik ülkesinin yaklaşımını anlattı ve Hollanda ile bu konuda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna'daki durumun da gündeme geldiği görüşmede Başbakan Starmer, İngiltere'nin bu ülkeye sarsılmaz desteğini yineledi. İki lider, Ukrayna'nın en güçlü pozisyonda olması için birlikte çalışma taahhüdünü vurguladı ve dışişleri bakanları tarafından yönetilecek yeni ikili güvenlik ortaklığı için çalışmaya karar verdiklerini duyurdu.

Görüşmede, teknoloji ve inovasyon konusunu da ele alan liderler, yapay zeka, kuantum ve yarı iletkenler gibi yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirmek için hızlı hareket etmenin önemine işaret etti. Ayrıca liderler, kilit teknolojilerde büyümeyi hızlandırmak için yeni inovasyon ortaklığı geliştirme konusunda anlaştı.

İngiltere Başbakanı Starmer, enerji konusuna ilişkin de ülkesinde nükleer altyapı inşasını kolaylaştırmaya yönelik planlarını mevkidaşıyla paylaştı.

Liderler, nükleer enerji dahil sürdürülebilir enerji konusunda yeni anlaşma üzerinde çalışmaya karar verdi ve enerji güvenliğinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA

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