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Starmer ve Trump İlişkileri Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

18.12.2024 22:48
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer, Trump'la öğleden sonra telefonda görüştü.

Görüşmede, her iki lider, ülkeleri arasındaki yakın ve tarihi ilişkiyi güçlendirme konusundaki ortak arzularını dile getirdi.

Liderler, uluslararası güvenlik, ekonomik büyüme ve refah sağlama gibi ortak önceliklerde birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı

Görüşmede, küresel çatışmalara da değinen Starmer, müttefiklerin Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna ile birlikte durma gerekliliğini ve Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamanın önemini bir kez daha vurguladı.

Starmer, Orta Doğu konusuna ilişkin ise bölgeye barış ve güvenlik getirmek için ABD ile çalışmanın gerekliliğinin altını çizdi.

İki lider, aralarındaki iletişimi sürdürme ve en kısa sürede bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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