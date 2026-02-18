Starmer ve Trump'tan Cenevre Görüşmesi - Son Dakika
18.02.2026 14:27
İki lider, Ukrayna, Gazze ve İran konularında telefonda müzakereleri değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna ve İran'a ilişkin müzakereler ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını yineledi.

İki lider, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlamak için devam eden müzakereleri ele aldı.

Görüşmede, Gazze'ye de değinen Başbakan Starmer, bölgedeki mevcut durumu ve insani yardımın daha fazla erişiminin sağlanmasının önemini değerlendirdi.

Starmer, ABD öncülüğündeki barış planının hayata geçirilmesi için devam eden çalışmalara desteğini vurguladı.

İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kalındı

Starmer ve Trump, görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda devam eden ABD-İran görüşmelerini ele alan liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Liderler, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ve ortaklar arasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA

