STM'den Otonom İHA Sürü İle Tarihi Başarı

21.05.2026 16:15
STM, EFES-2026'da otonom KARGU İHA sürüsü ile ilk canlı mühimmatlı saldırıyı gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, otonom sürü İHA teknolojilerinde dünyada bir ilke imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında İzmir Seferihisar Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen faaliyette, STM tarafından geliştirilen 20 adet Vurucu İHA KARGU'dan oluşan sürü, askeri tatbikat senaryosu dahilinde patlatmalı canlı mühimmat kullanarak belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

Tatbikatın gece safhasında icra edilen görevde, KARGU'lar tek operatör kontrolünde havalandı, hedef bölgeye otonom olarak intikal etti. Tamamen milli algoritmalar ve dağıtık mimariye sahip sürü zekasıyla hareket eden İHA'lar, hedefleri tespit ve sınıflandırarak eş zamanlı taarruz gerçekleştirdi.

STM'nin geliştirdiği sistemle KARGU'lar, birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşti, hedef paylaşımı yaptı ve satürasyon saldırısı konseptiyle anti-personel harp başlıklarını hedefler üzerinde başarıyla infilak ettirdi. Bu faaliyet, tatbikat ortamında canlı mühimmatlı bulutaltı İHA'larla sürü harekatı icra edilen ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, EFES-2026'da elde edilen başarının Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki öncü konumunu güçlendirdiğini belirtti. Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ocak 2026'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz başarılı saha testlerinin ardından Türkiye'nin en prestijli tatbikatı EFES-2026'da bu kabiliyeti bir adım öteye taşıyarak dünya savunma tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. 20 adet KARGU'dan oluşan sürümüzün, tam otonom şekilde hedeflerini imha etmesi sadece STM için değil Türk savunma sanayisi için bir gurur vesilesidir. Dünyada ilk kez bu ölçekte bir sürü dron saldırısının tatbikat ortamında başarıyla icra edilmesi, ülkemizin savunma teknolojilerindeki öncü konumunu daha da güçlendirmiştir."

Güleryüz, sürü zekası ve otonom sistemler alanında Türkiye'nin standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Oyun değiştirici teknolojilerimizle dünyada ilkleri başarmaya, kahraman ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EFES-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, STM'nin sürü İHA kabiliyeti, modern harp sahasında otonom sistemlerin ulaştığı operasyonel seviyeyi ortaya koyarken, Türkiye'nin bu alandaki mühendislik yetkinliğini de sahaya yansıttı.

STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KARGU, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2018'de girdi. Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak bilinen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi görevlerde kullanılıyor.

Dört farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edilen KARGU, gece-gündüz operasyon kabiliyeti, 30 dakikadan fazla havada kalış süresi, 10 kilometre menzili, elektro optik ve kızılötesi kameralarıyla görev yapabiliyor. STM'nin geliştirdiği yazılımlar sayesinde KARGU, elektronik harp ortamında GNSS'ten bağımsız olarak da görev icra edebiliyor.

Kaynak: AA

