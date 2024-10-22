STM NETA, Mavi Vatan'da Debiyi Görücüye Çıkardı - Son Dakika
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STM NETA, Mavi Vatan'da Debiyi Görücüye Çıkardı

STM, yerli ve milli insansız sualtı aracı STM NETA'yı SAHA EXPO'da tanıttı, otonom görev yapabiliyor.

22.10.2024 20:46
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Milli İnsansız Otonom Sualtı Aracı 'STM NETA' ilk kez saha Expo'da

Mavi Vatan'ın derinliklerine insansız nefer: STM NETA

İSTANBUL - Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, İnsansız Otonom Sualtı Aracı "STM NETA"yı, SAHA EXPO Fuarında ilk kez görücüye çıkardı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "STM NETA 300 adını verdiğimiz insansız otonom sualtı platformu. Oldukça kompakt. İki kişi tarafından rahat taşınabilecek şekilde yaklaşık 70 kilogram ağırlığında. Modüler bir yapısı var. Farklı görevler için programlana bilir vaziyette" dedi.

Türk savunma sanayiinde, milli ve yenilikçi sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Mavi Vatan'da derinliklerin koruyucusu olacak, oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza attı. STM, askeri gemi ve insansız otonom sistemler alanındaki mühendislik kabiliyetini birleştirdiği, İnsansız Otonom Sualtı Aracı Projesi STM NETA"nın ilk gösterimini, SAHA EXPO Fuarı'nda gerçekleştirdi. Türkiye'nin milli insansız sualtı aracı STM NETA'nın tanıtımına, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve fuar ziyaretçileri katıldı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Birçok farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Askeri denizcilik bunlardan bir tanesi. Otonom sistemler, taktik milli İHA sistemleri bunlardan bir tanesi. Biraz sonra tanıtımını yapacağımız STM'ni mühendislik kabiliyetlerini birleştirecek bir ürün ortaya çıkardık. STM NETA 300 adını verdiğimiz insansız otonom sualtı platformu oldukça kompakt. İki kişi tarafından rahat taşınabilecek şekilde yaklaşık 70 kilogram ağırlığında. Modüler bir yapısı var. Farklı görevler için programlana bilir vaziyette. Mayın karşı tedbir harekatları olsun, istihbarat olsun, keşif veya arama kurtarma çalışmaları olsun birçok farklı alanda kullanılabilecek bir ürün. 24 saate kadar otonom görev icra edebilecek bir yapıda" dedi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Mavi Vatan, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STM NETA, Mavi Vatan'da Debiyi Görücüye Çıkardı - Son Dakika

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