Stocker: Avrupa, Putin'le Diyalog Oluşturmalı

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Avrupa'nın, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinde rol oynamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog kanalı oluşturması gerektiğini söyledi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Stocker, konuya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Stocker, savaşın sona erdirilmesine dair görüşmelerin "dikkatli olunmaması durumunda Avrupa'yı es geçebileceğine" işaret ederek, Avrupa'nın rol oynaması için Putin'le diyalog kanalı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Barış müzakerelerinin, Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Stocker, Ukrayna'nın olası AB üyeliğine ilişkin Batı Balkan ülkelerini örnek göstererek önce sürecin tamamlanması gerektiğini kaydetti.