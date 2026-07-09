Stockholm'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali - Son Dakika
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Stockholm'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali

Stockholm\'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali
09.07.2026 23:40
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KKTC'nin kültürel değerleri, Stockholm'de düzenlenen 2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali ile tanıtıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kültürel değerlerini tanıtan "2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

KKTC Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un ev sahipliği yaptığı programa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Stockholm İletişim Müşaviri Ahmet Emre Çetin, Stockholm Kültür Müşaviri Sibel Bağlı Biçer, Türk ve İsveç kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Aksoy, İskandinavya'nın kalbinde Akdeniz rüzgarları estirmekten büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk kültürünün köklü geçmişini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Değerli konuklar, Kıbrıs Türk Kültürü Anadolu'nun kadim tarihi ve Akdeniz uygarlıklarının bıraktığı derin izlerle zenginleşen, hoşgörü, misafirperverlik ve samimiyet üzerine kurulmuş, gelenekselle modern Batı kültürünü harmanlayan kendine özgü özellikleriyle Kıbrıs Türk kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkinliğimizde sizlerin beğenisine sunacağımız geleneksel halk dansları, eşsiz gurme lezzetleri, el emeği göz nuru el sanatları ürünleri kültürümüzün en önemli öğeleri olmakla beraber aynı zamanda dünya kültürel mirasına da büyük değer katmaktadır."

Programda Kıbrıslı kemancı Mustafa Fegan ve soprano Burcu Kuru eserler seslendirdi.

Etkinlikte Kıbrıs Türk Halk Dansları Topluluğu gösteri sunarken, konuklar KKTC'nin tarihini yansıtan fotoğraf sergisini de gezdi.

Kaynak: AA

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