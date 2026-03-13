Store'dan ABD'ye Petrol Tepkisi - Son Dakika
Store'dan ABD'ye Petrol Tepkisi

13.03.2026 15:34
Norveç Başbakanı Store, ABD'nin Rus petrolü alımına izin vermesini eleştirdi, işbirliği vurguladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin vermesi kararının "doğru olmadığını" söyledi.

Store, Norveç'in Andoya Uzay Merkezi'ni ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin vermesine ilişkin Store, "Doğru değil. Rusya'ya göndereceğimiz en önemli mesaj, Ukrayna'daki savaşın durması gerektiği yönünde olmalı. Bu da büyük ölçüde enerji alanında yapılacaklarla uygulanmalı." diye konuştu.

Store, Almanya ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, bu işbirliğinin uzay tabanlı gözetim, uydu iletişimi ve Andoya'daki fırlatma kapasitesinin güçlendirilmesi konularını da kapsayacağını belirtti.

Almanya ile yapacakları işbirliğinin hem Avrupa hem de NATO için önemli olduğuna işaret eden Store, Avrupa'nın kendi güvenliği için büyük sorumluluklar alması gerektiğini ifade etti.

Store, ülkesinin Orta Doğu'da herhangi bir askeri operasyona katılmayı planlamadığını aktararak, "Norveç gemileri, Hürmüz Boğazı dahil Körfez'deki karışıklıktan etkileniyor. Sonunun ne olacağı bilinmeden başlatılan bir savaşın etkilerini görmek endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verilmişti.

Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

