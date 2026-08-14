Stourbridge'de Büyük Yangın: 19 Ev Yok Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stourbridge'de Büyük Yangın: 19 Ev Yok Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

West Midlands'taki yangında 19 ev yıkıldı, 38 konut etkilendi. Yangın çalışmalar devam ediyor.

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Stourbridge kentinde çıkan ot yangınında 19 evin yıkıldığı bildirildi.

West Midlands İtfaiye Servisi Şefi Simon Tuhill, yaptığı açıklamada, Stourbridge'deki otluk alanda çıkan yangının 38 konutu etkilediğini açıkladı.

Tuhill, yangında bu evlerden 19'unun tamamen yıkıldığını, 18'inin ise hasar gördüğünü belirtti.

Yangının yaklaşık 500 dönümlük alanı etkilediğini aktaran Tuhill, ekiplerin bölgedeki müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

West Midlands İtfaiye Servisi, bölgedeki durumun "büyük ölçüde iyileştiğini" ancak otlak alanlarda, tren hattı çevresinde ve bahçelerde söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

West Midlands Ambulans Servisi de dün bölgede çıkan 8 farklı yangında 54 kişiye müdahale edildiğini, bunlardan 19'unun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"İngiltere'nin hiçbir yerinde böyle manzaralar görmedim"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Stourbridge'e yaptığı ziyarette yangınlardan etkilenenlerle bir araya geldi.

Burnham, BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin hiçbir yerinde böyle manzaralar görmedim." dedi.

Yangınlardan etkilenenler için durumun yıkıcı olduğunu belirten Burnham, "Daha dün bir ailenin merkezi olan bir evin bugün yangınla tamamen harap olduğunu görmek oldukça ürkütücü." ifadesini kullandı.

Burnham, evi yıkılan bir aileyle görüştüğünü ve destek olmak için bölgede olmak istediğini dile getirdi.

Yangınların, evlerinden olan insanlar için çok yıkıcı olduğunu belirten Burnham, ülkenin sıcak ve kuru hava nedeniyle adeta "tutuşmaya hazır" hale geldiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stourbridge'de Büyük Yangın: 19 Ev Yok Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 23:35:25. #7.12#
SON DAKİKA: Stourbridge'de Büyük Yangın: 19 Ev Yok Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.