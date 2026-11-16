Stoxx Europe 600 yapay zeka endişeleriyle yüzde 0,28 düşerek 662,31 puana indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı ve Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 gerileyerek 662,31 puana indi. Yapay zeka yatırımlarının getirisine dair endişeler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı öne çıkarken, DAX 40 yüzde 0,57, FTSE MIB yüzde 0,65 geriledi.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,28 değer kaybederek 662,31 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 10.881,55 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 azalarak 26.598,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.352 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,65 gerileyerek 51.520,55 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,101 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasalarında, yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı öne çıktı. Metal fiyatlarındaki gerileme de madencilik hisselerini olumsuz etkiledi.
Yatırımcıların odağında, bu hafta açıklanacak ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve yapay zeka şirketi Anthropic'in beklenen halka arzı yer alıyor. Söz konusu gelişmelerin, yapay zeka odaklı borsa yükselişinin sürdürülebilirliğine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed), İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına onay verdi.
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.
Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide fabrikasını genişletmek için 3 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.
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