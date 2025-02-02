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Strafor ile Ahşap Görünümü

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Rize'de Salih usta, strafor kullanarak hafif ve dekoratif ahşap görünümlü ürünler üretiyor.

02.02.2025 14:19
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Kilolarca ağırlıktaki ahşabın görüntüsünü strafor ile tüy kadar hafif yaptı

RİZE - Rize'de yalayan Salih usta, ahşap görüntüsü verdiği straforlarla dekoratif ürünler yaparak ağırlıklarını kilogramlarca aşağıya düşürdü.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Salih Sarı, atölyesinde strafordan yaptığı dekoratif ürünlerle dikkat çekiyor. Strafora verdiği ahşap görünümü ile gerçeğinden farksız ürünler ortaya çıkaran Sarı, el emeği yaptığı saatler, duvar süsleri, biblolar ve bir daha bir sürü ahşap havası veren ürünle ilgiyi üzerine topluyor. Straforu önce keserek şekil veren Sarı daha sonra boyasını da tamamlayarak hayal ettiği malzemeyi ortaya çıkarmış oluyor.

İlk gören herkesin ilk etapta ahşap olduğunu zannettiğini dile getiren Sarı "Strafor ile oynarken bir desen yaptım. Onu yapınca 'Bunu yapabiliyorsam bu işi geliştiririm' dedim. Sonra ağır ağır başlayınca her şey yapıyorum şu anda, gördüğüm her şeyi yapabiliyorum. Çok iyi fotoğraf hafızam var, her yerde aklımdadır. Başkaları hesap yaparken ben hesap yapmam, direk mevzuya girerim ve başarırım. Vatandaşlar görüyor, ahşap olduğunu inanıyorlar, dokunun diyorum, dokunduktan sonra inanıyorlar. Hatta bir kütük yaptım, marangoza götürdüm 'Bunu 5 santim bana bir keser misin?' dedim. Üzerinde çiviler vardı, paslı çiviler yaptım. Atölyeci bize kızdı ki 'şeridin ağzını bozacak nasıl malzeme yapmışsınız, bunun en azından çivilerini çekseydin' falan dedi. Sonra gösterince gerçekten 'Bundan dolap bile yaparsınız' gibi esprisi oldu" dedi.

Strafordan hazırlanan kütüklerin gerçeğinden çok daha hafif olduğu için daha kullanışlı olduğuna dikkat çeken Sarı "Bu malzeme her türlü kullanılabilir. Hatta bir binanın dış cephesini epoksi kaplayıp bunu kullanabiliriz. Eskitmenin sonu yok. Doğa öyle bir hayal gücü vermiş bize ki her şey var. Bunu hayatımızı yansıtsak hem mutlu oluruz hem sağlıklı oluruz. Çok güzel şeyler. Tavanda kullanırız düşünün 200 kiloluk kütük yerine 3 kiloluk strafor" ifadelerini kullandı.

Doğada bulunan kütüklerin desenini vermek adında meşakkatli bir iş olsa da özellikleri itibariyle daha kullanışlı olduğunun altını çizen Sarı "Yapılması çok meşakkatli, sonuçta Yaradan'ın verdiği bir şeyi veremeyiz. Biz biraz daha ahşaptan Bir tık önde yapmaya çalışıyoruz ki albenisi olsun, görseli olsun. İşlenmesi kolay, uygulaması kolay, daha ucuz, daha bakımsız, daha hafif, yükünü binalara vermiyor. İstediğin zaman söküp başka bir yere taşınan ve oraya uygulanan bir ürün" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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