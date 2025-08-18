Stubb: Barış İçin Acil Çözümler Üretilmeli - Son Dakika
Stubb: Barış İçin Acil Çözümler Üretilmeli

18.08.2025 23:33
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Rusya'nın Ukrayna'ya agresyonuna son verilip kalıcı barış sağlanmalı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya ile uzun bir sınırı paylaştıklarını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümlerin hemen üretilmesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Stubb, burada yaptığı açıklamada, birçok Avrupalı liderin bugün Washington'da bir araya gelmesinin Ukrayna'ya olan desteğin etkin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Küçük bir ülke olduklarını ancak Rusya ile çok uzun bir sınırlarının bulunduğunu vurgulayan Stubb, "Küçük bir ülkeden geliyor olabilirim ancak Rusya ile uzun bir sınırımız var. Kış Savaşı'ndan Devam Savaşı'na kadar Rusya ile bir geçmişimiz de var." dedi.

Stubb, 1944'te Ruslar ile bir çözüme ulaştıklarını ve 2025'te de çözüm bulacaklarına inandığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen şimdi üretilmeli. Görev zor ama mümkün. Bunun için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

22:10
