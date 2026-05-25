Stubb'dan Barış Müzakerelerine Destek

25.05.2026 13:57
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil etme teklifine sıcak bakıyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil etme teklifini geri çevirmeyeceğini belirtti.

Stubb, ülkede yayın yapan YLE haber ajansının radyo programında dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kiev'in 4 yıl önceye göre Rusya-Ukrayna savaşında daha avantajlı pozisyonda olduğunu kaydeden Stubb, "Ayrıca, savaşın Rusya'daki popülaritesi azalıyor, bu da Ukrayna'nın şu anda üstünlüğe sahip olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Stubb, Avrupa'yı barış müzakerelerinde temsil etme teklifi alması halinde bunun "olumsuz cevap verilemeyecek bir şey" olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde temsil edilmesi durumunda bu görevi kimin üstleneceği sorusu son günlerde kıta gündemini meşgul ediyor.

Uluslararası basında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Stubb, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi olası adaylar olarak zikrediliyor.

AB Dışişleri Bakanlarının 27-28 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantılarında bu konuyu ele alması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Mayıs'ta, Rusya hakkında olumsuz açıklama yapmamış herhangi bir kişiyi Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova ile müzakerecisi olarak görmeye hazır olduklarını, AB-Rusya müzakereleri için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in adaylığını tercih edilebilir bulduğunu söylemişti.

Kallas ise Rusya'ya Avrupa adına müzakereci atama hakkı vermenin "akıllıca olmayacağını" kaydederek, "Bence Gerhard, Rus devlet şirketleri adına üst düzey lobi faaliyetleri yürütmüştür. Dolayısıyla Putin'in neden onu bu görev için istediği açık. Böylece kendisi, aslında masanın her iki tarafında da yer almış olacak." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

