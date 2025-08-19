Stubb'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Stubb'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu

19.08.2025 03:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fin Cumhurbaşkanı Stubb, Ukrayna'nın egemenliği için uluslararası destek gerektiğini vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün uzun vadede korunması gerektiğini söyledi.

Stubb, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Alaska'daki Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Washington'daki görüşmede "3 adım ileri" gidildiğini aktaran Stubb, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Stubb, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün uzun vadede korunmasını sağlamalıyız." dedi.

Finlandiya için bu tarz toplantıları katılmanın önemli olduğunu belirten Stubb, güvenlik garantileri konusunda 1 hafta içerisinde somut adım atılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Stubb, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile telefon görüşmesinin ortak alınan bir karar olduğunu söyleyerek, "Trump, durum hakkında rapor verilmesinin ve Putin-Zelenskiy görüşmesinin ayarlanması için bunun iyi bir fikir olacağını düşündü. Biz de tabii ki destekledik." diye konuştu.

Putin'in "sözüne güvenilmemesi" gerektiğini savunan Stubb, "Putin'in ikili veya üçlü görüşme için yeterince cesaretinin olup olmadığını ya da zaman mı kazanmaya çalıştığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, Trump'ın çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alexander Stubb, Washington, Finlandiya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stubb'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 03:23:37. #7.13#
SON DAKİKA: Stubb'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.