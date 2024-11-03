Su Altındaki Mahallede Balıkçılık - Son Dakika
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Su Altındaki Mahallede Balıkçılık

Mustafa Taşhan, su altında kalan Kuşçu Mahallesi'nde balıkçılıkla geçimini sağlıyor.

03.11.2024 12:16
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Kayseri'de yaşayan Mustafa Taşhan, 21 yıl önce inşa edilen Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu Mahallesi'nin üzerinde şimdilerde balık avlayarak geçimini sağlıyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle su altında kaldı.

Beldenin su altında kalmasıyla bazı sakinler kent merkezine göç ederken bir kısmı da göle yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanında yaşamını sürdürmeye başladı.

Baraj inşa edilmeden önce soğan, patates, domates, üzüm ve patlıcan gibi ürünler ekerek geçimini sağlayan mahalle sakinlerinden olan ve büyüdüğü toprakları terk etmeyen 60 yaşındaki Mustafa Taşhan, artık geçimini baraj gölünde tuttuğu balıkla sağlıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla baraj gölüne açılan Taşhan, kuraklığın etkisiyle ortaya çıkan eski mahallesindeki yapıların yanından tekneyle geçerek ağlarını suya atıyor.

Ağına takıan balıkları toplamak için ertesi gün erken saatlerde teknesiyle yeniden göle açılan Taşhan, yakaladığı balıkları Yamula Su Ürünleri Kooperatifine satıyor.

Taşhan, AA muhabirine, 21 yıl önce bağ ve bahçelerinin baraj yapılmasıyla su altında kaldığını, köy nüfusunun yarısının şehre diğer yarısının da yeni yerleşim birimine göç ettiğini anlattı.

Çocukluğu ve gençliğinin Kuşçu Mahallesi'nde geçtiğini dile getiren Taşhan, eski mahallesinde hatıralarının olduğunu söyledi.

Soy ismini verdiği teknesiyle her sabah heyecanla göle açıldığını ifade eden Taşhan, şunları kaydetti:

"Kuşçu önceden çok güzeldi. Çocukluğumuz buralarda geçti, buralarda büyüdüm. Çocukluğumda oltayla balık tutardım. Baraj su tutunca tekne aldım, balıkçılığa başladım. Şu an bulunduğum yerde benim köyüm vardı, bahçelerim vardı, onun üzerinde balıkçılık yapıyorum, o da beni üzüyor. Bu yaştan sonra yapacak bir şey de yok, ekmek kapımız. Mecbur devam ettiriyoruz. Ekmek parası kazanmak için çocukluğumun geçtiği yerde, hatıralarımın üzerinde şu an ağ atıyorum. Her gün balık avlamaya çıkmak zorundayım. Zaten balık tuttuğumuz sadece 3 ay. Tek başıma günde 1500-2000 metre ağ atıyorum."

Taşhan, geçmişi özlemle yad ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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