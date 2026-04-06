Su Kuyusuna Düşen Gebe İnek Kurtarıldı - Son Dakika
06.04.2026 18:10
MANİSA'nın Kula ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kula'ya bağlı kırsal Narınca Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bahattin Sarı'nın 7 aylık gebe ineği evinin yakınlarında otlarken, su kuyusuna düştü. Durumu fark eden Sarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak kuyuda bulunan suyu tahliye etti. Ardından iş makinesiyle kuyunun yan kısmında bir çıkış yolu açıldı. Gebe inek, açılan yoldan yürüyerek kuyudan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ineğin kurtarıldığı anlar çevredekiler tarafından endişeyle izlendi.

Bahattin Sarı ve ailesi, ineklerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İtfaiye, Manisa, Güncel, Kula, Son Dakika

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
Advertisement
