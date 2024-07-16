Su seviyesi düşen barajdaki yavru balıkları kovalarla kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika
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Su seviyesi düşen barajdaki yavru balıkları kovalarla kurtarmaya çalıştılar

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Karaman'da su seviyesinin düştüğü barajdaki su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıklar amatör balıkçılar tarafından kovalarla kurtarılmaya çalışıldı. İbrala Barajı'nda su seviyesinin düşmesi sonucu çukurlardaki su birikintilerinde binlerce yavru sazan bağılı mahsur kaldı. Amatör balıkçılar, balıkları kurtarmak için çaba sarf etti ve kurtardıkları balıkları barajın su olan bölgesine bıraktılar. Sabahleyin tekrar gelerek kurtarma çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

16.07.2024 12:56
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Su seviyesi düşen barajdaki yavru balıkları kovalarla kurtarmaya çalıştılar

KARAMAN - Karaman'da su seviyesinin düştüğü barajdaki su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıklar amatör balıkçılar tarafından kovalarla kurtarılmaya çalışıldı.

Merkeze bağlı Yeşildere köyü sınırlarında bulunan İbrala Barajında kış mevsiminin kurak geçmesi ve barajı besleyen derenin kuruması üzerine su seviyesi düştü. Su seviyesinin düştüğü barajda bulunan çukurlardaki su birikintilerinde binlerce yavru sazan bağılı mahsur kaldı.

"Amatör balıkçılar yavru balıklar kovalarla kurtarmaya çalıştı

Baraja ailesi ile birlikte balık tutmaya gelen İbrahim Uçar, su seviyesinin düşmesi sonucu çukurlardaki su birikintilerinde binlerce yavru balığın mahsur kalarak öldüğünü gördü. Bunun üzerine Uçar, durumu diğer amatör balıkçı arkadaşlarına bildirdi. Uçar, baraja yardıma gelen arkadaşı Fatih Acar ile birlikte file ve yoğurt kovasıyla mahsur kalan canlı balıkları bir süre kurtarmaya çalıştı. Kurtardıkları yavru balıkları barajın su olan bölgesine bırakan Uçar ve Acar, barajda su seviyesinin düşmesi üzerine çukur olan kısımlardaki su birikintilerinde binlerce yavru balığın mahsur kaldığını, bir kısmının da öldüğünü söylediler. Şimdi havanın karardığını söyleyen Uçar ve Acar, sabahleyin erkenden diğer amatör balıkçı arkadaşları ile buraya tekrar gelerek balıkları kurtarmaya devam edeceklerini belirtiler.

Kaynak: İHA

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