Su Yönetimi ve Tasarrufu Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Temel Unsurlarıdır - Son Dakika
Su Yönetimi ve Tasarrufu Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Temel Unsurlarıdır

Su Yönetimi ve Tasarrufu Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Temel Unsurlarıdır
22.03.2026 12:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, '22 Mart Dünya Su Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, suyun korunması ve etkin yönetiminin Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları arasında yer aldığını vurguladı. Tuncer, su tasarrufunun toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bilinçli su kullanımı ve modern sulama yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Suyun korunması, geliştirilmesi ve etkin yönetimi; Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları arasında yer almaktadır. Su tasarrufu ise yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, '22 Mart Dünya Su Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tuncer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizde su yönetimi alanında önemli yatırımlar hayata geçirilmiştir. Barajlar, göletler, içme suyu tesisleri, sulama projeleri ve modern altyapı uygulamalarıyla su arz güvenliği güçlendirilmiş; tarımsal üretimde verimlilik artırılmıştır. 'Su vatandır' anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yalnızca bugünün ihtiyaçları karşılanmamakta; aynı zamanda geleceğin su güvenliği de teminat altına alınmaktadır. Suyun korunması, geliştirilmesi ve etkin yönetimi; Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları arasında yer almaktadır. Su tasarrufu ise yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Evlerde, iş yerlerinde, tarımda ve sanayide suyun bilinçli kullanılması; israfın önlenmesi ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye Yüzyılı, Dünya Su Günü, Politika, AK Parti, 22 Mart, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Yönetimi ve Tasarrufu Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Temel Unsurlarıdır - Son Dakika

SON DAKİKA: Su Yönetimi ve Tasarrufu Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Temel Unsurlarıdır - Son Dakika
Advertisement
