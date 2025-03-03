Şubat Ayı Enflasyonu Yüzde 39.05

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 2,27 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 oldu.

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