Şubat Etkinlikleri Türkiye İş Bankası Müzesinde - Son Dakika
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Şubat Etkinlikleri Türkiye İş Bankası Müzesinde

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde şubat boyunca çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

29.01.2025 16:20
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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin etkinlik mekanı BlackBox'ta şubat ayında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

"Ayşegül 20. Yüzyılda" seminerlerinde her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımını ele alan sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 2 Şubat'ta, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki eserler ışığında 1950'li yılların sanat anlayışını işleyecek.

"Gül İrepoğlu Anlatıyor" konferansları, müzenin "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergisinden ilham alan hikayeleri ele alıyor. Ressamların hayalinden ya da yaşanmışlıklarından tuvale yansıyan aşkların yansıtılacağı "Tuvalde Yaşanan Aşklar" başlıklı konferans, 8 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul'da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren "İstanbul Hafızası" etkinliğinin bu ayki konuğu, oyuncu Vildan Atasever olacak. Gazeteci Bahar Çuhadar'ın hazırladığı etkinlik, 18 Şubat'ta düzenlenecek.

Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan "Tanıdıkların Gözünden" etkinliği, 20 Şubat'ta gerçekleşecek. Etkinlikte, ressam Şeref Bigalı, oğlu Ahmet Bigalı'nın gözünden ele alınacak.

Giuseppe Verdi operaları serisi, "Opera'nın Perde Arkası"nda işlenecek. Alexander Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" romanının temel alındığı "La Traviata" operası, 23 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte konuşulacak. Sanatseverler, gerçek aşkın ve insani duyguların, toplumun ahlaki değerleriyle çatışmasını anlatan melodramın hikayesini, opera yönetmeni Figen Ayhan'ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansları eşliğinde izleyebilecek.

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin konuşulduğu "Arka Kapak" etkinliği, gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde, 25 Şubat'ta gerçekleşecek. Fuat Sevimay'ın konuk olacağı programda James Joyce'un Dublinliler'i ele alınacak.

Detaylı bilginin issanat.com.tr adresinden alınabileceği, etkinlik biletlerine ise Biletix'ten ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şubat Etkinlikleri Türkiye İş Bankası Müzesinde - Son Dakika

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