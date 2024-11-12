Subianto'dan Trump'a Tebrik Telefonu

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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunan Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

Görüşmede seçim başarısından ötürü Trump'ı tebrik eden Subianto, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve gelecekte daha verimli görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Trump ise "Ben de bir ara Endonezya'yı ziyaret etmek isterim. Endonezya halkına selamlarımı iletin. Onlara ve size büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

8 Ekim'den bu yana yurt dışı seyahatinde olan Subianto'nun ilk durağı Çin olmuş ve burada 10 milyar dolarlık çeşitli anlaşmalar imzalamıştı.

Şu sıralar ABD'de bulunan Subianto, buradan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Peru'ya ve daha sonra G20 zirvesi için Brezilya'ya gidecek.

Subianto, Brezilya'nın ardından da resmi bir ziyaret için İngiltere'ye uçacak. Endonezya liderinin Orta Doğu'da bazı ülkeleri de ziyaret etmesi bekleniyor.