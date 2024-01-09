 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SUBÜ'de Kariyer Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

SUBÜ'de Kariyer Zirvesi Gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerin iş dünyasıyla buluştuğu zirvede, iş dünyasının beklentileri ve öğrencilerin pazar araştırmaları konuşuldu. Ayrıca kariyer modülü ve etkili özgeçmiş hazırlama semineri de gerçekleştirildi.

SUBÜ\'de Kariyer Zirvesi Gerçekleştirildi
09.01.2024 - 13:37,
Abone Ol

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerin iş dünyasıyla buluştuğu zirvenin açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Sinan Esen yaptı.

Daha sonra "İş Dünyası Mezunlardan Ne Bekliyor?" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Çelik, Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Doğu Marmara Mobilya Sanayici ve İş Adamları İhtisas Derneği (MOBSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çalışkan ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Derneği (SAMİB) Kurucu Başkanı Metin Kar, öğrencilere iş dünyasının beklentilerine ilişkin bilgi verdi.

Zirvenin ikinci oturumunda fakültede verilen derslerden biri olan "Dış Pazar Araştırması" dersi kapsamında öğrencilerin hazırladığı ödevlerin sunumu yapıldı. Sunumlarla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürünlerin pazar araştırmalarının öğrenciler tarafından yapılması için örnek oluşturulması hedeflendi.

Üçüncü oturumda SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, geliştirdikleri kariyer modülünün tanıtımını yaptı. Dördüncü ve son oturumda ise İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) Genel Sekreteri Nurbanu Bektaş derneğin tanıtımını yaptı, PİKDER Yönetim Kurulu Üyesi Mert Ökçün ise "Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" başlıklı seminer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sakarya, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ'de Kariyer Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: SUBÜ'de Kariyer Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement