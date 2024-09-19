SUBÜ'den 6 Akademisyen Dünya Listesine Girdi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) 6 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlanan liste, dünya genelinde bilim insanlarının kariyer performanslarını değerlendirerek yapıldı.

SCOPUS veri tabanını kullanarak bilim insanlarının bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda SUBÜ akademisyenleri, 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında çalışmalarını yürüten araştırmacılar arasında ilk yüzde 2'lik dilime girdi.

Akademisyenlerin kariyerlerinin ilk anından itibaren yaptıkları yayınlar bağlamında hazırlanan "Kariyer Boyu Etki" listesine SUBÜ Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Fehim Fındık ve Prof. Dr. Hüseyin Ünal, Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden ise Prof. Dr. Raşit Köker ve Prof. Dr. İhsan Pehlivan girdi.

Akademisyenlerin 2023'te yaptıkları yayınlar bağlamında hazırlanan "Yıllık Etki" listesinde ise "Kariyer Boyu Etki" listesinde de bulunan Fındık ve Köker'in yanı sıra ile Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Kimya Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Emre Güzel ve Doç. Dr. Keziban Atacan yer aldı.