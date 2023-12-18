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SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine paintball etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine paintball etkinliği düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerine paintball etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilerin grup uyumu, takım çalışması ve rekreasyon alanlarının kullanımı gibi becerileri geliştirilerek istihdam alanlarıyla ilgili farkındalık oluşturuldu.

SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine paintball etkinliği düzenlendi
18.12.2023 - 12:08,  Güncelleme: 12:11
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik paintball etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) merkez kampüsünde bulunan alanda gerçekleştirilen etkinliğe, Öğretim Görevlisi Hasip Cana da katıldı.

Etkinlikle öğrencilerin grup uyumu, takım halinde hareket edebilmesi, özgüven gelişimi, sosyalleşmesi, rekreasyon alanlarının kullanımının öğrenilmesi ve istihdam alanlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Takımlar halinde paintball oynayan öğrenciler, eğlenerek öğrendi.

Rekreatif etkinlikler farklı alanlarda devam edecek.

Kaynak: AA
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Sakarya, Son Dakika

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