Suç Örgütü Şüphelileri Marmaris\'te Yakalandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarına ilişkin bilgiye ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda koordineli çalışma sonucunda; şüpheliler, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde yakalandı. Öte yandan şüphelilerin kaçış hazırlıklarına yardımcı olduğu değerlendirilen Yasin Kaya, 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.