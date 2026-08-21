Suç Örgütüne Operasyonda Bilgisayar Kaçırıldı
Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda bilgisayar ve hard diskler kaçırıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Kaynak: DHA
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