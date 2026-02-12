Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Çözüm Arayışları

(TBMM) - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve bakanlık bürokratları, gençlik merkezleri, KYK yurtları ve sosyal projelerle suça sürüklenmenin önlenmesine yönelik çalışmaları aktardı. Muhalefet milletvekilleri ise artan suç oranlarına dikkati çekerek, projelerin somut sonuçlarına ve etki analizlerine ilişkin verilerin paylaşılmasını talep etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplanan TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Bak'ın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı müdürlüklerin bürokratları da sunum yaparak çocuklarda suça sürüklenme özelinde yaptıkları çalışmaları aktardılar.

"Bakanlığımızın temel yaklaşımı rehabilite etmekten önce önlemek"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Esas yaklaşımımız önleyici, koruyucu, güçlendirici bir model ortaya koymak. Sahada bakanlığımız eliyle sürdürülen tüm faaliyetlerimizde temel yaklaşımımız bu. Cezalandırma, dışlama veya suça bir şekilde bulaşmış gençlerin ötekileştirilmesi, etiketlenmesi yerine bu gençlerin güçlendirilmesi, sürece dahil edilmesi, gençlik merkezlerinde faaliyetler içerisinde kendilerine yer bulabilecekleri ortam sağlamaktır. Bakanlığımızın temel yaklaşımı, rehabilite etmekten önce önleyici bir rolümüz var. Çocuklara güvenli alanlar sunmak gayesindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerimizde diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreci katılımcı bir şekilde yönetiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, "Gençlerimizin suça sürüklenmesini engellemek amacıyla atölyeler, sportif faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Son beş yıldır kış kampları adı altında farklı şehirlerde üniversite hayatlarına devam eden öğrencilerin akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla örnek isimleri getirerek tecrübelerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Tarih ve medeniyet gezileri, sosyal sorumluluk projeleri ile yaşlılar ve engelliler ile ilgili çalışmalar da yapmaktayız" dedi.

"Suça sürüklenme bağlamında tek bir çocuğumuz bile bir dünyadır"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ata Öztürk ise, "Suça sürüklenen çocuk kavramı altındaki gerekçeleri çok kolayca ele almak mümkün değil. Bu durum çok boyutlu, farklı unsurları barındıran oldukça zor bir alan. Bu konuda bize düşen sorumluluğun da farkındayız. Bugüne kadar mikro ve makro projeler yürüttük. Kimi zaman 5-10 çocuğa ulaşan kimi zaman ise milyonlara erişen veriler söz konusu. Nicelik önemlidir ama özellikle bu komisyonun konusu olan suça sürüklenme bağlamında tek bir çocuğumuzun ve gencimizin dahi bir dünya olduğunun bilinciyle mikro projelerin çok makro etkilerinin olacağının da bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet vekillerinden 'eksik veri' tepkisi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Eksik kalan bazı ayaklar var. Hepsi kağıt üzerinde çok güzel projeler ama biz verilerle ne kadar yol katettik, özeleştiri vererek bilmek istiyoruz. Türkiye için gençlik merkezinin sosyal risk açısından önem taşıyan bölgelerle paralelliği var mı mesela. KYK yurtlarında akran zorbalığının olmama ihtimali yok, bununla ilgili ne durumdayız? Ortaokula kadar uyuşturucu girmişken buralarda olmama ihtimali yok. KYK yurtlarında kalan çocukların suça karışma oranı nedir? Böyle bir araştırmanız varsa çok işimize yarayacaktır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gençlik ve Spor Bakanlığının suça sürüklenen çocuklara bakış açısına ilişkin yaklaşımlarını takdir ettiğini belirtti. Sunumlarda verilerin eksik kaldığını belirten Suiçmez, "Verilere bakınca her şey harika. O zaman neden ülkemizde suç oranı bu kadar artıyor? Tespitler harika. Bu komisyonun kurulma nedeni bu olmalı, yaptığınız projelerin etki analizi nedir bunu görmek istiyoruz. Bakanlıklar ayrı ayrı çalışma yapıyor ama koordinasyon eksikliği var" eleştirisinde bulundu. Spor bilimlerinden her yıl 20 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu kaydeden Suiçmez, "Atanmayan öğrencilerden ne kadarını bakanlığınız bünyesinde istihdam ediyorsunuz" diye sordu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bu faaliyetlerin suça sürüklenmede artma ya da azalmaya etkisi nedir bununla ilgili bir etki analizi yok. Burada reklam yapmaya ihtiyacınız yoktur. Tüm bu faaliyetlerinizin buraya sunum yapmaya geldiğiniz komisyona etkisi ne? 570 tane gençlik merkezi var, 5 milyon üyeye ulaşıldığını anlattınız. Bu dönemde suça sürüklenen çocuk sayısının arttığını biliyoruz. Demek ki bu binalar çocukların suça sürüklenmesini engellemiyor" ifadelerini kullandı.

Eleştiriler üzerine Bakan Bak da etki analizleri bulunduğunu ve komisyonda üyesi milletvekillerine yazılı olarak ileteceklerini söyledi.