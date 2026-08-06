Sudan Bakanı THK Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sudan Bakanı THK Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Sudan Bakanı THK Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti
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Sudan Yükseköğretim Bakanı, THK Üniversitesi Rektörü ile işbirliği ve destek konularını görüştü.

Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Ahmed Mudawi Musa Mohamed, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er'i ziyaret etti.

Sudan'daki bazı üniversitelerin rektörlerinin yer aldığı heyetler arası görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Mohamed, kendilerini üniversitede en iyi şekilde ağırlamalarından dolayı Er'e teşekkürlerini iletti.

Mohamed, üniversiteye gerçekleştirdikleri ziyaretle iki ülke arasında sivil havacılık ve uzay konusundaki ilişkinin artacağını düşündüğünü ifade etti.

Sudan'daki savaşta üniversitelerindeki akademisyen kadrosunun büyük oranda yok olduğuna dikkati çeken Mohamed, üniversitelerin altyapısının da zarar gördüğünü, bunu düzeltmeleri gerektiğini vurguladı.

THK Üniversitesinden bu konuda destek beklediklerini söyleyen Mohamed, "Bu ziyaretin zamanında ve yerinde olduğuna inanıyorum. İleride inşallah ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

"Sudan'ın ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesi noktasında işbirliğine açığız"

THK Üniversitesi Rektörü Er de Bakan Mohamed başkanlığındaki heyeti üniversitede ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizen Er, "Son dönemde Sudan'ın yaşamış olduğu sıkıntılı dönemi geride bırakmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi yaralarının sarılma vaktidir ve Sudan'ın yeniden imarında, yara alan altyapısının yeniden güçlendirilmesinde, nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesinde elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız." diye konuştu.

Türk üniversitelerinin, Sudan'daki üniversitelerle işbirliğine büyük önem verdiğini dile getiren Er, "Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak biz de ülkemizin havacılık ve uzay bilimleri alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversitesi olarak, Sudan'ın havacılık ve uzay bilimleri alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesi noktasında Sudan'ın üniversiteleriyle işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

İki heyetin görüşmesinin ardından Er, Bakan Mohamed başkanlığındaki heyete üniversiteyi gezdirerek yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

Havacılık, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Bakanı THK Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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