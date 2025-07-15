Sudan Başbakanı İdris Yeni Bakanları Açıkladı

PORT Sudan Başbakanı Kamil İdris, daha önce 10 bakanını duyurduğu, "Umut" adını verdiği yeni hükümetin 5 bakanını daha açıkladı.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, İdris, Hayvancılık ve Balıkçılık, Kültür, Enformasyon ve Turizm, Maden, İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler ile Altyapı ve Ulaştırma bakanlıklarının başına gelecek isimleri belirledi.

Önceki hükümetten Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Turizm Bakanlığını da alarak yerini muhafaza ederken, Ahmed et-Ticani Abdurrahim el-Mansuri Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, Nur ed-Daim Muhammed Ahmed Taha Maden Bakanlığı, Mutasım Ahmed Salih Adem İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Seyf en-Nasr et-Ticani Harun Cabir Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına getirildi.

Sudan Başbakanı İdris, bu atamaların tecrübeli ve yetenekli adayların titizlikle değerlendirilmesinin ardından yapıldığını vurguladı.

İdris, daha önce İçişleri, Savunma, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma, Tarım ve Sulama, Sağlık, Maliye, Federal Yönetim, Adalet, Sanayi ve Ticaret ile Din İşleri ve Vakıflar bakanlarını açıklamıştı.

22 üyeden oluşması öngörülen "Umut" hükümetinin kalan üyelerinin gelecek günlerde belirlenmesi bekleniyor.