Sudan Batı Kurdufan'daki altın madeni göçüğünde can kaybı 82'ye çıktı - Son Dakika
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Sudan Batı Kurdufan'daki altın madeni göçüğünde can kaybı 82'ye çıktı

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Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletindeki Zera altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yetkililer, birbirine bağlı kuyulara yayılan göçükte onlarca kişiden hala haber alınamadığını ve kurtarma çalışmalarında yalnızca özel bir iş makinesinin kullanılabildiğini belirtti.

Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletindeki altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki Nuhud kentinde bulunan Zera altın madenindeki göçükte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Acil Müdahale Odaları üyesi Süleyman Ebu Himeyda, ekiplerin göçükten 82 kişinin cansız bedenini çıkardığını, onlarca kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Yerel yönetimden bir yetkili de 82 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğruladı.

Göçüğün maden kuyularından birinde başladığını ve birbirine bağlı diğer kuyulara yayıldığını belirten yetkili, kurtarma çalışmalarında yalnızca özel mülkiyete ait bir iş makinesinin kullanılabildiğini ifade etti.

Göçükten kurtulanlardan Hayr es-Seyyid Cebara da toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için gerekli ağır iş makinelerinin bulunmadığını, 30 metreden daha derindeki kişilere ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Sudan Doktorlar Ağı, daha önce göçükte en az 67 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de toprak altında kaldığını açıklamıştı.

Sudan genelinde faaliyet gösteren geleneksel madencilik sektöründe 2 milyondan fazla kişi çalışıyor. Zorlu koşullarda yürütülen bu faaliyetler, ülkede çıkarılan toplam altının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Göçüğün yaşandığı Zera madeni, Berakik bölgesinde, Nuhud kentinin 163 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Madende faaliyetlere Mayıs 2025'te başlanmıştı.

Kaynak: AA
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