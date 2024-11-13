Sudan'da 15 milyon çocuk okula gidemiyor - Son Dakika
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Sudan'da 15 milyon çocuk okula gidemiyor

Sudan\'da 15 milyon çocuk okula gidemiyor

Sudan'da çatışmalar nedeniyle 15 milyondan fazla çocuk eğitim hakkından mahrum kaldı.

13.11.2024 16:49
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PORT SUDAN, 13 Kasım (Xinhua) -- Sudan Ulusal Çocuk Refahı Konseyi, ülkede 15 milyondan fazla çocuğun devam eden çatışmalar nedeniyle okula gidemediğini duyurdu.

Konseyin Genel Sekreteri Abdülkadir Abdullah Abu, salı günü Kızıldeniz eyaletinin merkezi Port Sudan kentinde düzenlediği basın toplantısında, "15 milyondan fazla çocuğumuz okula gidemiyor" ifadelerini kullandı.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ni çocuklara yönelik sistematik ihlallerle suçlayan Abu, milislerin 2.500'den fazla çocuğu kaçırdığını öne sürdü. Abu ayrıca yerinden edilmeler sırasında yaklaşık 3.000 çocuğun öldürüldüğünü ve paramiliter güçlerin 8.000'den fazla çocuğu saflarında savaşmak üzere silah altına aldığını belirtti.

Abu, çocukların 'en savunmasız' grup olarak koruma mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, 30 Ekim'de yayımladığı raporda, Sudan genelinde çatışmalar sürerken beş yaşın altındaki 2,8 milyondan fazla çocuğun ağır insani koşullarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Rapora göre, ülkedeki 11 milyon yerinden edilmiş insanın yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor ve birçoğu kamplarda, gayri resmi yerleşim yerlerinde, aşırı kalabalık okullarda veya kamu binalarında yaşıyor.

Sudan, Nisan 2023'ün ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından 14 Ekim'de yayımlanan bir rapora göre devam eden çatışmalarda 24.850'den fazla kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü ise 29 Ekim itibarıyla Sudan içinde veya dışında 14 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sudan'da 15 milyon çocuk okula gidemiyor - Son Dakika

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