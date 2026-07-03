Sudan'da 6 Bin Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tehditleri nedeniyle Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki Kulbus kasabası ile çevresindeki 3 köyde 6 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan açıklamada, saha ekiplerinin 29 Haziran'da Kulbus kasabası ile Vadi Bardi, Arva ve Adarb köylerinden 6 bin 5 kişinin yerinden edildiğini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, yerinden edilenlerin büyük bölümünün komşu Çad'a geçtiği aktarılarak, bölgedeki durumun "son derece gergin ve değişken" olmaya devam ettiği, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Yerinden edilme olayının Sudan ordusu ve müttefik güçlerle HDK arasında yaşanan çatışmaların ardından meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, hükümet güçlerinin daha sonra Kulbus'un kontrolünü ele geçirdiğini duyurduğu aktarıldı.

Darfur Bölgesi Valisi Minni Arko Minnavi de yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ile müttefik güçlerin HDK ile yaşanan çatışmaların ardından Kulbus'u kontrol altına aldığını belirtti.

Minnavi, Sudan ordusu, silahlı hareketlerin ortak güçleri ve halk direniş güçlerinin kamuoyu desteğiyle HDK'yi Kulbus'ta ağır yenilgiye uğrattığını ifade etti.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, HDK mensuplarının, Sudan ordusunu karşıladıkları gerekçesiyle Kulbus sakinlerini tehdit ettiği ve sivillere yönelik şiddeti teşvik eden ifadeler kullandığı görüldü.

Sudan'ın Çad sınırı yakınında bulunan Kulbus, Batı Darfur eyaletinin başkenti El Geneina'nın yaklaşık 160 kilometre batısında yer alıyor.

HDK, Kuzey Darfur'un ordunun kontrolündeki bazı bölgeleri dışında Darfur'daki 5 eyaletin büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusu başkent Hartum dahil ülkenin diğer 13 eyaletinin çoğunda hakimiyetini sürdürüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.