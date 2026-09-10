Sudan'da Beşli Mekanizma heyeti 3 günlük ziyaretini tamamladı, Burhan ile barış görüşüldü

HARTUM/ Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkeyi ziyaret eden uluslararası Beşli Mekanizma heyetiyle barış çabaları ve siyasi süreci görüştü.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Beşli Mekanizma heyetini başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Sudan'daki barış çabaları ve siyasi süreç ele alınırken Burhan, heyete ülkedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Afrika Birliği'nin (AfB) Sudan Yüksek Düzeyli Paneli Başkanı Muhammed İbn Chambas, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, temasların "yapıcı" geçtiğini belirtti.

Chambas, ziyaretin Beşli Mekanizma'nın Sudan dışında yürüttüğü çabalar ile ülke içindeki girişimler arasında koordinasyon sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Ortak çabaların Sudan halkının beklentilerini karşılayan demokratik yönetime geçişi sağlayacak güvenilir ve kapsayıcı siyasi sürecin ilerletilmesine katkıda bulunacağına inandıklarını aktaran Chambas, Sudan'daki savaşın askeri çözümünün olmadığını vurguladı.

Chambas, sürdürülebilir siyasi sürecin sivillerin korunması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Beşli Mekanizma'nın Sudan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizen Chambas, ülkede herhangi bir paralel yapı kurulmasına karşı olduklarını kaydetti.

Beşli Mekanizma ve Sudan'daki siyasi diyalog

Beşli Mekanizma, Birleşmiş Milletler (BM), AfB, Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşuyor.

Mekanizma, 11 Şubat'ta yayımladığı ortak açıklamada, Sudan'daki çatışmaların tırmanmasından duyduğu endişeyi ifade ederek askeri gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısında bulunmuştu.

Hartum'u ziyaret eden heyette Chambas, BM Genel Sekreterinin Sudan Kişisel Temsilcisi Pekka Haavisto, AB'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Anita Weber, IGAD'ın Sudan Özel Temsilcisi Lawrence Korbandy ile Arap Birliği Sudan ve Afrika Boynuzu Dairesi Direktörü Zeyd es-Sabban yer alıyor.

Sudanlı taraflarla doğrudan siyasi istişarelerde bulunmak üzere salı günü ülkeye gelen Beşli Mekanizma heyetinin 3 günlük ziyaretinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaşta, BM ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.