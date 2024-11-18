Sudan'da Çatışmalarda 150 Milis Öldürüldü

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PORT SUDAN, 18 Kasım (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'deki çatışmalarda 150 paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin El Faşir'deki 6. Piyade Tümeni Komutanlığı'ndan yapılan pazar günü yapılan açıklamada, "Güçlerimiz El Faşir'in güneydoğusunda iki saatten fazla bir süren bir çatışmaya girdi" denildi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin önemli ilerlemeler kaydettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şu ana kadar çok sayıda milis üssü ele geçirilirken, düşman kayıplarının 150 olduğu tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise çatışmalar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre Sudan'daki kanlı çatışmalar 24.850'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu.