Sudan\'da çatışmalarda ölü sayısı 56\'ya çıktı

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PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetlenen çatışmalarda ölü sayısının 56'ya çıktığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faşir'de destek verdiği Güney Hastanesi'ne 10 Mayıs Cuma gününden bu yana 454 kişinin getirildiği bilgisini paylaştı.

Şiddetlenen çatışmalar sebebiyle ölü sayısının 56'ya yükseldiği bildirilen açıklamada, çatışmaların devam etmesi ve yoğunluğu nedeniyle pek çok kişi hastaneye ulaşamadığından yaralı ve ölü sayısının çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

HDK, 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletini ele geçirmişti. HDK'nin son iki ayda, ordunun kontrolünde olan Kuzey Darfur eyaletini ele geçirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.