Sudan'da Cinsel Şiddet Raporu - Son Dakika
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Sudan'da Cinsel Şiddet Raporu

23.06.2026 22:16
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BM, Sudan'da çatışmaların cinsel şiddeti yaygınlaştırdığını ve mağdurlar üzerinde derin etkileri olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların yaşandığı Sudan'da yaygın ve acımasız cinsel şiddet olaylarının belgelendiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, Sudan'da çatışmalarla bağlantılı yaygın ve acımasız cinsel şiddet olaylarının belgelendiği kaydedilerek, bu vahşetin mağdurlar, aileleri ve toplum üzerinde derin ve uzun vadeli etkilerinin olduğu belirtildi.

Cinsel şiddetin, sivil nüfusu terörize ve travmatize etmek için sürekli bir taktik olarak kullanıldığına işaret edilen raporda, çatışmaya bağlı cinsel şiddetin adalet ve mağdur merkezli ele alınmaması halinde Sudan'da barış ve sosyal uyumun gelecek yıllarda baltalanma riski olduğu vurgulandı.

Raporda, "Çatışmanın başlangıcından bu yılın nisan ortasına kadar Sudan'ın 18 eyaletinden 16'sında çatışmayla bağlantılı 546 cinsel şiddet olayını doğruladık. Bu olaylarda 539 kadın, 284 kız çocuğu, 8 erkek ve 7 erkek çocuğu olmak üzere en az 838 mağdur etkilendi." denildi.

Bu rakamların, buzdağının görünen kısmını temsil ettiği vurgulanan raporda, sürekli olarak eksik raporlama yapılmasının, cinsel şiddetin yaygınlığının tam boyutunu gizlediğine işaret edildi.

Doğrulanan olayların çoğunun, HDK üniformalı erkekler, bağlı kuruluşlar ve Arap milislere atfedildiği belirtilen raporda, Sudan ordusu bağlantılı güvenlik güçleri ve bağlantılı silahlı hareketlerin de ilişkilendirildiğine değinildi.

BM Komiseri Türk'ten "hesap verebilirlik" çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Ocakta Sudan'daki görevimin sonunda da uyardığım gibi cinsel şiddet bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Bu bir savaş suçudur ve yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenirse insanlığa karşı bir suçtur." ifadesini kullandı.

Türk, hesap verebilirliğin sağlanması için çatışma sırasında işlenen cinsel şiddet eylemlerine ilişkin zamanında, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Cinsel Şiddet Raporu - Son Dakika

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