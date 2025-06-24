Sudan'da Hastane Saldırısı: 40'tan Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki El-Mucled Hastanesine yönelik saldırılarda 40'tan fazla sivilin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin, X'ten paylaşımda bulundu.

Sudan'da sağlığa yönelik bir başka korkunç saldırının gerçekleştiğini belirten Ghebreyesus, "Saldırı, bu sefer Batı Kordofan'daki El-Mucled Hastanesinde çocuklar ve sağlık çalışanları da dahil 40'tan fazla sivilin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlığa yönelik saldırıların her yerde durdurulmasını "daha yüksek sesle" söylemeleri gerektiğini vurguladı.