Sudan'da HDK Komutanları Orduya Katıldı - Son Dakika
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Sudan'da HDK Komutanları Orduya Katıldı

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Musa Hamsin liderliğindeki grup, Sudan ordusuna katıldığını duyurdu ve çatışmaların sona ermesini istedi.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) saflarında yer alan komutan Musa Hamsin liderliğindeki grubun Sudan ordusuna katıldığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Musa Hamsin liderliğindeki grup, düzenlenen törenle ordu saflarına katıldı.

Törende askeri ve istihbarat yetkililerinin yanı sıra grup komutanlarından El-Nur Ahmed Adem (El-Nur Kubbe) de hazır bulundu.

Adem, yaptığı açıklamada, grupta çok sayıda komutan ve personelin yanı sıra silahlı araçların da bulunduğunu belirtti.

Grubun bir gün önce Kuzey Eyaleti'ndeki Debbe bölgesine ulaştığını ve Hartum'a geçtiğini kaydeden Adem, HDK saflarından ayrılarak orduya katılan grubu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Adem, Darfur ve Kurdufan bölgelerinde HDK saflarında bulunanlara da çatışmalardan vazgeçerek ordu saflarına dönme çağrısında bulundu.

Grubun komutanı Musa Hamsin ise ordu saflarına dönme kararı aldıklarını belirterek, ülkedeki çatışmaların Sudan halkının çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

Hamsin, başka grupların da ordu saflarına katılmaya hazırlandığını ifade ederek, Sudan'ın savaştan çıkarılması ve istikrara kavuşturulması için birlik çağrısı yaptı.

HDK saflarından Sudan ordusuna katılanların sayısı son haftalarda artarken, son olarak HDK'den 21 komutan ve 270 kişi, geçen hafta düzenlenen törenle Sudan ordusu saflarına katılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşta, tarafların saflarında karşılıklı ayrılmalar ve katılımlar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da HDK Komutanları Orduya Katıldı - Son Dakika

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